شمس الكويتية تثير الجدل برسالة إلى شخص مجهول وتعلّق: "أخبروه أنني نسيته تمامًا"

أثارت الفنانة الكويتية شمس موجة من الجدل عبرحسابها على موقع إنستغرام، عقب نشرها لصورتها بفستان ذهبي، وقيامها بتوجيه رسالة للشخص الذي فارقها دون أن تكشف عن اسمه أو عن أي تفاصيل خاصة به.

وعلقت شمس الكويتية على الصورة التي نشرتها والتي بدت فيها ليست في أحسن أحوالها وقالت: ‫أخبروا ذلك الذي فارقني منذ ثلاثة أعوام وستة أشهر وتمانية أيام وأربع ساعات وواحد وعشرون دقيقة.. أنني نسيته تماماً ... ".

ومن هنا انطلقت التعليقات من المتابعين الذين أبدوا رأيهم بهذه الرسالة، حيث قال لها أحدهم أن الشخص الذي تركها قام بذلك بالتأكيد بسبب غرورها، بينما اتهمها شخص آخر بالكذب قائلًا لها: " والله كدابه وعمرك ما تقدري تنسيني والدليل فاكره التاري".

وفي ذات السياق، عادة ما تجذب شمس الكويتية الأنظار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تقوم بالتعليق على الكثير من الأمور وتنشر عبارات تنال إعجاب متابعيها، إلّا أن البعض ممن يتابعها يصفها بأنها مصابة بحالة من الانفصام بالإضافة إلى التكبر والغرور.

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