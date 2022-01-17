ابتعاد فرح الهادي عن مواقع التواصل يثير قلق متابعيها.. فهل انفصلت عن عقيل؟!

انتشرت شائعات تفيد انفصال الثنائي الكويتي فرح الهادي وعقيل الرئيسي بعدما أثارا الجدل بمنشوراتهما الأخيرة التي تلمح إلى طلاقهما.

شاركت فرح الهادي متابعيها منشور مفاجئ تعلن فيه ابتعادها عن السوشيال ميديا لفترة من الوقت، وأكَّدت أنها اعتذرت عن كافة الأعمال والإعلانات التي كان من المفترض أن تقوم بها من أجل الحصول على قسط من الراحة والعودة إلى العمل بنشاط وحيوية أكبر.





وجاء في المنشور الذي شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، التالي: "حبايبي متابعيني، أنا راح أخذ إجازة وبريك جم يوم من الشغل والسوشيال ميديا، لا تحاتوني ولا تخافون علي، راح أكون بعيدة عن التليفون وأي جهة تواصل".

وتابعت: "احتاج عالبريك عشان ارجعلكم بقوة وبطاقة حلوة وإيجابية..راح اشتاقلكم، بالنسبة للشغل اللي تأجل شكرا لكل الشركات على تفهمكم راجعتلكم قريب أحبكم".

وأثارت بذلك قلق متابعيها بسبب تزامن قرار ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار شائعات انفصالها.



شقيقة عقيل الرئيسي تنفي شائعات انفصاله عن فرح الهادي



على صعيد آخر، تواصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان مع الفنانة شيماء علي، شقيقة عقيل الرئيسي، التي كشفت بدورها أن عقيل وفرح يعيشان حياة طبيعية مؤكدةً أنها تواصلت معهما قبل عدة أيام.



عقيل الرئيسي يثير شائعات انفصاله عن فرح الهادي



من جهة أخرى، نشر عقيل منشور عبر حسابه على "سناب شات"، جاء فيه: "ألتمس لي ألف عذر، ولملمني في دعائك عندما لا تراني بالوجه الذي اعتدتني عليه".