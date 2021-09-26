فرح الهادي وشيماء علي تعلنان صُلحهما.. ونحافة عقيل تثير رعب الجمهور!

واخيراً من بعد سنوات القطيعة عادت المياه لمجاريها نوعاً ما بين الممثلة فرح الهادي وشقيقة زوجها الممثلة شيماء علي.

فرح الهادي وزوجها الممثل عقيل علي حضروا مفاجأة لـ شيماء بمناسبة عيد ميلادها وزينوا المنزل لها بـ الورود والبلالين الملونة احتفالاً بهذا اليوم. فرح الهادي شاركت فيديوهات وصُور لهم معاً بهذه المناسبة واعتبر الجمهور أن الحرب الباردة بين فرح وشيماء قد انتهت مع هذا اليوم.

في نفس السياق، أثار عقيل علي رعب الجمهور بعد ظهوره بملامح هزيلة ووجه نحيف للغاية على غير المعتاد، وتراوحت التعليقات بين من خمن أنه ستايل من أجل دور جديد في عمل تمثيلي وبين من خمن أنه يعاني من حالة صحية معينة كانت السبب وراء خسارته للوزن.

خلاف فرح الهادي وشيماء علي!

بالعودة لأصل الخلاف فقد كان قد بدأ منذ عام 2019 بعد أن اشتعلت الحرب من طرف الدكتورة خلود وفوز الفهد ضد فرح الهادي، وكان المفاجئ أن شيماء علي في ذات الوقت والتي كانت على خلاف سابق مع الدكتورة خلود وقفت في صفها وشاركت صُور لهما معاً من معرض العطور.

إلتزام شيماء الصمت حول خلاف زوجة شقيقها مع خلود وفوز أثار الجدل واتهمها الجمهور بأنها تقف ضد فرح، إلا أنها أطلت بفيديو وأكدت أنها لا تملك الوقت لتفاهة السوشال ميديا وان وقتها لأطفالها الثلاثة ومنزلها.

فرح الهادي خلال تلك الفترة حاولت تجنب موضوع الخلاف، وفي إحدى المقابلات تعرضت لموقف محرج عندما طلب منها مقدم البرنامج أن تهاتف شيماء لتنفي الخلافات إلا أنها بعد صمت طويل قررت عدم تلبية الطلب وعلقت بـ "السؤال اللي بعده"، وهو ما اعتبر تأكيد للخلاف بينهما.

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