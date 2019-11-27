ابنة أحمد الفيشاوي تهاجم جدتها سمية الألفي و تكذب ادعائاتها

كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل العلاقة بين احمد الفيشاوي، وبين ابنته الوحيدة لينا، والتي تعيش مع والدتها في الخارج.



سمية الألفي، قالت خلال لقائها في برنامج (واحد من الناس)، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية (النهار)، إنها استاءت من هذه الأزمة، و أن لينا، تعامل والدها بشكل سيء، وذلك منذ سفرها مع والدتها وأضافت، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان يريد أن يراها قبل وفاته، وبكي بسبب الأزمة بين ابنه وحفيدته، حسب موقع دنيا الوطن.

أكدت سمية الألفي، أنها شاهدت حفيدتها قبل جدها الراحل، وأنها طلبت من والدتها أن لينا تنام برفقة جدتها وكانت في عمر العامين وقتها، موضحة أنها ابتعدت عنها في السنوات الأخيرة ورغم ذلك فإن مشاعرها لم تتأثر، وحينما تراها سوف تقوم باحتضانها ونسيان أي شيء.

بدورها ردت لينا على التصريحات التي أطلقتها جدتها وقالت في تصريحاتها التي أوردتها مجلة (جولولي )إنه لا يوجد اتصال نهائي بينها وبين جدتها الفنانة سمية الألفي، منذ ذهابها لإنجلترا للدراسة هناك، وحتى بعد وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي.

وأكدت أن والدها، لم يحاول التواصل معها ولو لمرة واحدة، حتى بعد تسديده مبلغ قيمته ربع مليون جنيه نفقة لها، بعدما أقامت طليقته هند الحناوي دعوى ضده مطالبة بمصاريف ابنتهما.

وأضافت، أنه لو لزم الأمر وعادت إلى وطنها مصر مرة أخرى، وتصالحت مع والدها، لن تقبل بالعيش مع زوجته المهندسة ندى الكامل، لأنها تحب والدتها جدًا وتقدر تعبها من أجلها.

وأضافت، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان يريد أن يراها قبل وفاته، وبكي بسبب الأزمة بين ابنه وحفيدته.

وعبرت لينا، عن حزنها الشديد لفقدان جدها الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، والذي كان مقرباً منها ودائم التواصل معها، ولكن وافته المنية قبل أن تراه للمرة الأخيرة.