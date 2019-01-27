ابنة أصالة نصري تصدم جمهورها بعد تحدي الـ 10 سنوات!

قررت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من طليقها أيمن الذهبي خوض تحدي الـ 10 سنوات والذي كان قد انتشر بشكل كبير مؤخرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبين المشاهير.

ونشرت شام صورة لها قبل أكثر من 10 سنوات وواحدة حديثة، وصدم الاختلاف الكبير الذي ظهر على شكل شام جمهورها، ففي الصورة القديمة ظهرت بوزن زائد وبشرة غير صافية، أما الصورة الحديثة والتي بدت فيها شابة بغاية الجمال، فقد ظهرت شام بكامل رشاقتها وببشرة صافية.

وتفاعل الجمهور مع صورة شام فالبعض أكد أن شام قد خضعت لعمليات تجميل لتبدو بالاختلاف الكبير هذا، فيما رأى آخرون أن خسارتها للوزن واعتنائها ببشرتها هو سبب هذا التغيير الكبير على شكلها وهو ما أكدته شام من خلال تعليقها إذ كتبت قائلة: " لم أختر يوماً الطريق السهلة وبذلت جهوداً مضنية من أجل إحداث التغيير. ولم أغير جسمي فقط، بل بشرتي أيضا ًببساطة أؤمن بأن كل شيء ممكن".

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