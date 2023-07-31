ابنة أيمن رضا "دلع" تلفت الأنظار بجمالها.. صورة

تناقل رواد المواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان السوري أيمن رضا مع ابنته الصغرى دلع بعد قيام الأخيرة بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده الـ 61 الذي صادف يوم 25 يوليو الماضي.

ابنة أيمن رضا تلفت الأنظار بجمالها

وفي التفاصيل هنأت دلع رضا والدها الفنان السوري من أصول عراقية بعيد ميلاده الـ 61 الذي صادف قبل أيام قليلة وتحديدًا يوم 25 يوليو الماضي.

ولفتت دلع الأنظار بسبب جمالها، فيما راى البعض أنها تشبه والدها بشكل أكبر من شقيقيها وسام وهمام الذين دخلا عالم التمثيل في السنوات الأخيرة.

في المقابل عبر العديد من الجمهور عن صدمتهم بعمر الفنان السوري حيث قالوا إنه يبدو أصغر عمرًا من 60 عامًا متمنين له دوام الصحة والنجاح.

يُشار إلى ان الفنان أيمن رضا هو من أصول عراقية ولديه 4 أبناء وهم همام ووسام الذين يعملان في التمثيل، وهيا والصغرى دلع.

وفي الوقت الذي غاب فيه رضا عن الموسم الرمضاني 2023، تواجد ابنيه في اعمال مميزه حيث شارك وسام في مسلسل الزند من بطولة تيم حسن، ويستعد لعرض مسلسل مال القبان إلى جانب بسام كوسا.

أما ابنه الشاب همام رضا فقد تواجد في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل البيئة الشامي زقاق الجن الذي حقق نسب مشاهدة عالية وضم نخبة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان والراحل شادي زيدان ووائل زيدان بالإضافة إلى أمل عرفة وصفاء سلطان.

