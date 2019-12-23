ابنة السفير يُثير جدلًا واسعًا في حلقته الأولى بسبب مشهد "العذرية"!

بدأ يوم الاثنين الماضي عرض الحلقة الأولى من مسلسل "ابنة السفير" من بطولة نسليهان أتاغول التي ستجسد دور "ناري" ابنة السفير، والممثل أنجين اكيوريك الذي يجسد دور سانجار ايفة، ولقى المسلسل روجًا كبيرًا عند الجمهور التركي والعربي منذ لحظة الإعلان عن بطليه اللذين خطفا قلوب معجبينهم العرب في مسلسلاتهما السابقة الشهيرة "الحب الأعمى" الذي كان من بطولة نسليهان، و"فاطمة" من بطولة أنجين.

وما إن عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل حتى بلغت عدد المشاهدات عبر اليوتيوب مليون مشاهدة في يوم واحد، وخلال نصف ساعة أصبح "ترند" في تويتر، إلا أن الحلقة أثارت جدلًا واسعًا لدى بعض الأتراك، لا سيما في المشهد الذي وصفه البعض منهم بالجريء حول ردة فعل البطل عندما علم أن البطلة ليست "عذراء"، وبدأ بعدها بإهانتها وتعنيفها وهذا ما أغضب الجمهور.

كما أشاد الجمهر بالطفلة الصغيرة "ملك" التي تؤدي دورة ابنة "ناري" و" سانجار ايفة" ووصفوها بأنها ممثلة عظيمة. وانقصمت آراء الجمهور بين محب للمسلسل وصفه بالمتبذل. إليكم بعض هذه الآراء:

"كتاب السيناريو الأعزاء الذين يستطيعون كتابة السيناريو دون إذلال المرأة بسبب العذرية! مفهوم الشرف للعديد "النساء" لدرجة عدم رؤية الرجال من حولهم".

"مصدومة الآن لماذا اختار اشخاص ناجحين مثل انجين ونسليهان هذا".

"حتى ان سامحتك ناري ياسانجار ؛ نحن لن نسامحك."

"-لم اشاهد مسلسل منذ زمن حتى اتى ابنة السفير، عظيم، على أمل ان يستمرّ هكذا."

"اصبح مسلسلاً يهين النساء والكاتبات نساء ايضاً مؤسف حقا، ليت الممثلين لم يوافقوا."

ومن جهة آخرى اندلعت حرب قوية بين مسلسل "الحفرة" ومسلسل "ابنة السفير" حيث قرر القائمون على القناة التي تعرض "ابنة السفير" أن يعرضوه قبل ربع ساعة من عرض "الحفرة"، في البداية كانت نسبة المشاهدة مرتفعة حتى بدأ المسلسل المنافس له لتنخفض نسبة المشاهدة. مما آثار سخرية عشاق "الحفرة" وأثبت أنه الأنجح.

مهما حصل اياك ان تخافي من اصدار صوتك

#ابنه_السفير pic.twitter.com/WzfomaM8Rq — فيكي🇸🇦 (@SJ_return) December 17, 2019

وذكر موقع تركي أن مسلسل "ابنة السفير" قد هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاح الترند التركي ووصل إلى الترند العالمي.

للمزيد من قسم مشاهير تركيا: