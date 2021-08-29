ابنة رجاء الجداوي ترتدي فستان والدتها الأخضر

نشرت أميرة مختار الابنة الوحيدة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص في انستغرام صور حديثة لها ظهرت فيها مرتدية فستان خاص بوالدتها الفنانة الراحلة.

وارتدت أميرة مختار فستان باللون الاخضر كان لوالدتها، ونشرت صورة مجمعة وهي ووالدتها بنفس الفستان، وتميز الفستان بقماش الدانتيل من ناحية الأكمام والجزء السفلي.

وتفاعل عدد من النجمات مع المنشور واضعين العديد من التعليقات الإيجابية لأميرة مختار ومن بينهم رانيا فريد شوقي، مي كساب، أيتن عامر، الفنانة التونسية درة، فيفي عبده ورانيا محمود ياسين.

وفاة رجاء الجداوي

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد فارقت الحياة في شهر يوليو من عام 2020 بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد عن 82 عامًا.

وبقيت رجاء الجداوي تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020.

رجاء الجداوي في سطور

اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي"

خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

انتقلت الراحلة رجاء الجداوي بعمر ثلاثة سنوات إلى القاهرة برفقه شقيقها الأصغر فاروق للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتها.

عن دور خالتها تحية كاريوكي قالت رجاء الجداوي في وقت سابق: "والدتي اتطلقت وكنا 5 أشقاء، فقررت خالتي تحية إنها تأخذني أنا وكان عمرى 3 سنوات وشقيقي الأصغر فاروق، لتتولى رعايتنا وانتقلنا من الإسماعيلية للقاهرة ودخلتنا مدارس فرنسية داخلية، وكانت أكثر من أم وأدين لها بكل حياتي وبقيت معها حتى سن 14 سنة"

تربت رجاء الجداوي على يد مربية إيطالية تدعى بينا، وتعلمت منها اللغة الايطالية

تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق "حسن مختار" في 22 نوفمبر 1970

أنجبت ابنتها الوحيدة "أميرة".

ويصغر حسن مختار الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بـ 10 أعوام ، واستمر زواجهما 45 سنة حتى يوم وفاة مختار عام 2016

أخر أعمال رجاء الجداوي

فيلم توأم روحي إلى جانب حسن الرداد وامينة خليل

مسلسل لعبة النسيان إلى جانب دينا الشربيني

مسلسل شبر ميه 2019

