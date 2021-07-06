  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ابنة رجاء الجداوي تكشف وصيتها الأخيرة لها تزامنًا مع ذكرى وفاتها الأولى

ابنة رجاء الجداوي تكشف وصيتها الأخيرة لها تزامنًا مع ذكرى وفاتها الأولى

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 11:07
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

فارقت الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" الحياة عن عمر ناهز الـ 86 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي جعلها طريحة الفراش لمدة 43 يومًا في المشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ورغم مرور عام على الغياب إلًا أنها ما تزال عالقة في أذهان محبيها.

اقرأ ايضاًأول فيلم روائي يجسد حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعنوان أول فيلم روائي يجسد حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعنوان "الجائحة" (تفاصيل)

وتزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي الذي صادف يوم أمس الاثنين الموافق 5 يوليو، شاركت ابنة النجمة أميرة مختار في برنامج "ستوديو 90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر مداخلة هاتفية تتحدث فيها عن وصية والدتها الأخيرة، وعن الألم الذي تعيشه لفقدانها.

 

وأشارت أن يوم ذكرى وفاة والدتها صعب جدًا، لكن ما يهون عليها هو تواجد محبيها، وكشفت أن هناك العديد من الأشخاص الذين تذكروا ذكرى وفاة والدتها من بينهم أعز صديقاتها بوسي شلبي وميرفت أمين.

اقرأ ايضاًأول فيلم روائي يجسد حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعنوان الحشرات تغزو قبر الراحلة رجاء الجداوي.. وابنتها تعلق "وأنا مالي"!

وكشفت أميرة خلال لقاء لها في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، أن وصية والدتها الأخيرة لها هي "خلي بالك من نفسك وحبي نفسك".

 

كلمات دالة:رجاء الجداويأميرة مختاروفاةوصيةمشاهيرنجمات مصر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...