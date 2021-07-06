ابنة رجاء الجداوي تكشف وصيتها الأخيرة لها تزامنًا مع ذكرى وفاتها الأولى

فارقت الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" الحياة عن عمر ناهز الـ 86 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي جعلها طريحة الفراش لمدة 43 يومًا في المشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ورغم مرور عام على الغياب إلًا أنها ما تزال عالقة في أذهان محبيها.

وتزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي الذي صادف يوم أمس الاثنين الموافق 5 يوليو، شاركت ابنة النجمة أميرة مختار في برنامج "ستوديو 90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر مداخلة هاتفية تتحدث فيها عن وصية والدتها الأخيرة، وعن الألم الذي تعيشه لفقدانها.

وأشارت أن يوم ذكرى وفاة والدتها صعب جدًا، لكن ما يهون عليها هو تواجد محبيها، وكشفت أن هناك العديد من الأشخاص الذين تذكروا ذكرى وفاة والدتها من بينهم أعز صديقاتها بوسي شلبي وميرفت أمين.

وكشفت أميرة خلال لقاء لها في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، أن وصية والدتها الأخيرة لها هي "خلي بالك من نفسك وحبي نفسك".