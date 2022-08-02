ابنة ريا أبي راشد تحرجها أمام نجم عالمي.. شاهد الفيديو

تعرضت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد لموقف محرج خلال لقاء لها مع النجم الكندي رايان غوسيلينغ؛ بعدما باغتتها والدتها ودخلت الغرفة التي تجري فيها المقابلة بشكل مفاجئ.

ابنة ريا أبي راشد تحرجها أمام النجم رايان غوسيلينغ



تفاجأت ريا أبي راشد أثناء إنشغالها بمقابلة بطل فيلم The Gray Man، باقتحام ابنتها "لولا" الغرفة دون إذن منها، وحاولت ريا استدراك الموقف بالتعريف عن ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، التي قاطعتها قائلة: "متى ستنزلي. لقد أخبرتني إنك ستنزلين".

ورغم محاولات ريا تدارك الموقف، ومطالبة ابنتها بمغادرة الغرفة، إلَّا أن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها للاعتذار من ريا غوسيلينغ، الذي أبدى تفهمه للوضع، مُشيرًا إلى أن هذه المواقف تواجهه بشكل يومي، كما أشار عليها بأخذ الوقت لمناقشة ابنتها.

في النهاية، خرجت "لولا" من الغرفة، وعادت ريا للاعتذار من جديد، بينما غزى ملامحها اللون الأحمر من الحرج.

وشاركت ريا متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع الفيديو، مُرفقةً إياها برمز تعبيري على شكل امرأة تضرب جبهتها.

وأشاد الكثيرون برد فعل رايان وتفهمه، فكتبت إحداهن: "بذمتكم فيه الطف من رايان..كيووووووت"، وأضاف آخر: "عسول هو وذوق".

ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي

وهذه ليس المرة الأولى التي تتعرض فيها ريا للإحراج من ابنتها، فقد سبق أن وضعتها في موقف محرج خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة أثناء حضور عرض فيلمي Costa Brava و The Sea Ahead.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية أثناء سيرها على السجادة الحمراء مُتألقة بفستان أحمر اللون من قماش الترتر البرَّاق الذي جاء بتنورة منفوشة، إلَّا أن ابنتها قررت مفاجأتها والانزلاق أسفل فستانها؛ ما دفع والدتها لمغادرة السجادة وسط موجة من الضحك.

وتوجَّهت ريا أبي راشد لخلف الكواليس لإخراج ابنتها من أسفل تنورتها في محاولة لتدارك الموقف.



