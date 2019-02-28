ابنة فيفي عبده بإطلالة جريئة مُرتدية جمبسوت ضيق كشف عن تفاصيل جسدها!

عزة مجاهد

تعرضت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده لهجوم كبير بعد نشرها صورة تظهر فيها بإطلالة جريئة مُرتدية جبسوت ضيق باللونين الفضي والذهبي.

كما وبدت مجاهد بملامح مختلفة بسبب استخدام برنامج مُعالج الصور "الفوتشوب" بشكل مبالغ، وتضاربت تعليقات نشطاء الإنترنت على إطلالة الفنانة المصرية عزة مجاهد، فالبعض أثنى على جمالها ورشاقتها.

في المقابل انتقدها عدد كبير بسبب تغير ملامح وجهها بالإضافة إلى ملابسها الضيقة جدًا والتي نحتت جسدها بطريقة مُلفتة ومثيرة.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية عزة مجاهد كانت قد أحيت قبل مدة ذكرى وفاة زوجها محمد الدسوقي الثانية والذي كان قد فارق الحياة بشكل مفاجئ بعد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

يُذك ان أخر أعماله الراحل كان مسرحية “حارة العوالم”، والتي قدمها بمشاركة حماته الفنانة فيفي عبده وزوجته عزة مجاهد، ويشار إلى أن مجاهد شاركت في عدد من المسلسلات.

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