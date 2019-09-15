في عزاء الراحل سيمون أسمر..لقاء ومصالحة بين إليسا ونوال الزغبي (صور)

حضر عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر عدد من النجوم والأسماء المعروفة في عالم الفن في الوطن العربي، ولكن ما لفت الأنظار خلال العزاء هو تواجد كل من إليسا ونوال الزغبي غلى جانب بعضهما، حيث أنها المرة الأولى لهما بعد الخلاف الذي وقع بينهما منذ شهور.

وفي التفاصيل، بعد المقاطعة التي حصلت بين نوال الزغبي وإليسا، جمعتهما الصدفة من جديد لتلتقيان في عزاء الراحل سيمون أسمر، وجلستا بجوار بعضهما، وبحسب ما نقلته تقارير صحفية فإن إليسا علقت على هذا اللقاء قائلة أنها تحترم وتحب نوال الزغبي وبمجرد أن رأتها قامت بمصافحتها لأنها تعتقد أنه لا يوجد أي مشكلات فيما بينهما، بينما قامت نوال بتقبيل رأس إليسا تعبيرًا عن حبها لها وعن عدم وجود أي ما يعكر صفو العلاقة التي تجمعهما.





الجدير ذكره أن البداية لكل المشاكل التي حدثت بين نوال وإليسا كانت في فترة إصدار الألبومات لكل من الفنانتين، حيث اشتعلت في وقتها حرب الكلام والتغريدات على مواقع التواصل فيما يخص الأغاني والمنافسة على المركز الأول في قلوب المحبين، وزاد حدة المشكلة المعلقين والمتابعين الذي انحاز كل طرف فيهم إلى نجمته المفضلة.

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