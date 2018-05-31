فيديو يُظهر لحظة تجمهر أطفال الشوارع حول ابنة نجمة بوليوود الراحلة سريديفي!

الممثلة الهندية الشابة جانفي كابور

بالرغم من أنها لم تقدم أي عمل سينمائي بعد فإن الممثلة الهندية الشابة جانفي كابور ابنة نجمة بوليوود الراحلة سريديفي والمنتج بوني كابور استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة لها في الهند.

وكانت جانفي قد نشرت فيديو عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تظهر فيه لحظة خروجها من احد المطاعم وتجمهر عدد كبير من الشباب وأطفال الشوارع حولها.

وتظهر جانفي في الفيديو وسط حشد كبير من الجمهور والذين حاولوا الاقتراب منها بشكل كبير من أجل السلام عليها، وحاول الحراس حماية جانفي من أي مضايقات خصوصًا ان العديد من أطفال الشوارع ظهروا في الفيديو وهم يحاولون لمسها والاقتراب منها بشكل كبير.

وظهرت النجمة الشابة والتي تستعد للظهور في أول عمل فني سينمائي Dhadak، أمام الممثل اشان اختار بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت أبيض وفوقه جاكيت من القطن باللون الزيتي، مع هوت شورت باللون الكحلي.