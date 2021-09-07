نجم "الميراث" يتقدم للزواج من هند القحطاني.. وهذه مواصفاته

بالعودة إلى قائمة الشخصيات المرشحة للارتباط بنجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني ، لم يكن اسم الممثل السعودي عبدالله القحطاني مشمولًا في القائمة إلَّا أنه يوَّد التقدم.

ظهر عبدالله القحطاني في مداخلة مع الإعلامي اللبناني علي العجمي، وتطرَّق الأخير لموضوع هند القحطاني وقائمتها للمشاهير الذين توَّد الارتباط بهم، ليجيبه على الفور: "أنا ممكن أتزوجها، ما عندي مشكلة، انا من ضمن المرشحين إنسان جاد والخير موجود وأحب المجال هذا".

وحول إذا ما كانت الشروط تنتبق عليه بشأن العمر، أكَّد عبدالله أن عمره مناسب ولم يتزوج بعد، كما أن حالته المادية ممتازة، وبدأ يعدد أملاكه، فكشف أن لديه سيارتين، ومنزل في السعودية، وشقة في دبي، ويوَّد شراء شقة في أبو ظبي، كما يحب السفر والمغامرة وركوب الخيل والسباحة والغوص.

وأوضح علي العجمي أن القحطاني توَّد الارتباط بمشهور، فأجابه العبدالله أنه من الشخصيات المشهورة كما أن هند تتابع مسلسله "الميراث" مستدلًا بحديثه أنها قامت في إحدى المرات بالتقاط صورة للمسلسل وشاركتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وقال: "لا تسوي إنها ما تعرفني".

وحول إذا ما كان هناك صلة قرابة بين هند القحطاني وعبدالله، أجاب: "شو دخل هند القحطاني فيني، عشان كلمة القحطاني النعم فيني والنعم فيها هي من نفس العائلة ليها توجها الخاص ولي توجهي".

وأشار إلى أكثر الأشياء التي تعجبه بها من بينها شخصيتها القوية وفارضة نفسها.

هند القحطاني ومواصفات شريك أحلامها

شاركت هند القحطاني مواصفات فارس أحلامها والتي كانت غريبة للبعض وساخرة، وكان على رأسها العمر من "28 - 40" سنة إذ أن البعض صُدم بأنها ترغب الزواج من شاب في أواخر العشرين بسبب فرق العمر بينها وبينه خاصةً أنها أم لأطفال.

وتابعت القحطاني الحديث عن القائمة الخاصة بها وأضافت: "يحبني ويحب أولادي..حنون رومانسي...مقبول الشكل..مو داخل على طمع...يكون عازب لا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبه..أكون الوحيده بحياته...متعلم وله وظيفة".

وتضمنت قائمة المرشحين ممثلين، وشخصيات معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومغنيين، إضافة إلى شخصية رياضية، وهنا نكشف الأسماء: اقرأ ايضاً هند القحطاني ترقص احتفالًا بميلاد محمد بن سلمان.. ومتابعة تسخر "المعلمات ما يعرفون يرقصون" الممثل السوري تيم حسن مشهور السناب شات عبدالرحمن المطيري نجم السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي المطرب الخليجي ماجد المهندس متسابق الرالي يزيد الراجحي

هند القحطاني تكشف صدرها

وفي وقت سابق، أثارت هند القحطاني حالة جدل وهجوم كبير بسبب آخر إطلالاتها؛ حيث ظهرت هبتوب مفتوح بطريقة مبالغ بها أظهر تقريباً كامل صدرها للكاميرا، واثارت الصُورة غضب الجمهور الذي هاجمها بسبب جرأتها، فعلَّق أحدهم: "انا بالنسبة الي لما وحدة بتتعمد انها تظهر حاله بهاي الطريقة وبدون مناسبة بكون في عندها نقص بدها تغطيه".