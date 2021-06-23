ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة نادرة لوالدها وزوجها بمناسبة عيد الأب

احتفلت ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة يوم الأب بنشر لقطات نادرة لوالدها وزوجها، وبذلك تنضم إلى مشاهير الوطن العربي ممكن احتفلوا بهذه المناسبة على نطاق واسع.

شاركت زينب فياض سلسلة صورة لوالدها تعرضها لأول مرة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ونشرت صورة من طفولتها يظهر فيها والدها مُحتضنًا إياها، وأرفقتها بتعلق: "يوم واحد لا يكفي لتكريمك، كم أنت مميز بالنسبة لي، أنت جزء من قلبي وروحي".









ويبدو أن والدها لا يحب الشهرة وتسليط الضوء على حياته عكس ابنته تمامًا، فقد أخفت زينب وجهه بإيموجي قلب.

وسابقًا، نشرت فياض صورة أخرى لوالدها يمتطي حصانًا أثناء ممارسته رياضة البولو.

وشاركت فياض صورة لزوجها التقطتها من الخلف دون أن تظهر ملامحه، وكتبت: "عيد أب سعيد".

زينب فياض وعملية تجميلية

وفي وقت سابق، خضعت فياض لعملية تجميلية لأنفها أجراها لها الدكتور منذر العجمي بهدف معالجة الانحراف الذي يسبب لهذا ضيقًا في التنفس، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل مشفى في الكويت قبل خضوعها للعملية التجميلية، حيث ظهرت على السرير، وكتبت: "صار موعد عمليتي، دعواتكم".

واختص برنامج ET بالعربي بمقطع فيديو حصري للظهور الأول لفياض بعد عملية أنفها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد اتخاذها هذه الخطوة، وكتب: "وارثة جمال أمها هيوفه تقوم تلعب بخشمها؟ ناس مو عارفة وين ترمي فلوسها".

وتساءل أحدهم إذا ما كان خضوعها لعملية تجميل أنف موضة أم أنها بحاجة له في الحقيقة، وكتب: "ليش شو في انفا او موضه".

علاقة زينب فياض وهيفاء وهبي

علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض من أكثر العلاقات مُحزنة في الوسط الفني بسبب عدم رؤيتهما لبعضهما البعض منذ أكثر من 30 سنة تقريباً. وكانت هيفاء وهبي والتي تزوجت بعمر صغير وتطلقت بنفس العمر تقريباً قد تركت ابنتها مع والدها لأنها لم تستطع الحصول على حق الوصاية، فقررت التخلص من زواجها من ابن عمها على أمل أن تتمكن لاحقاً من استعادة ابنتها. ولم تتمكن وهبي طوال السنوات الماضية من الوصول لابنتها بسبب نفوذ زوجها في منطقتهم، ومع مرور الأيام كبرت زينب إلى جانب والدها دون أن يكون لوالدتها أي أثر في حياتها.

من هي زينب فياض؟

يبلغ عمر زينب نصر فياض الـ28 من العمر فهي من مواليد 24 يونيو 1993، وهي الابنة الوحيد لهيفاء وهبي التي أنجبتها بعد زواجها من ابن عمها نصر فياض عام 1990، إلَّا أنهما انفصلا عام 1994.

لا بد الإشارة إلى أن والد زينب الفياض هو الزوج الأول لهيفاء وهبي، وهو رجل أعمال مقيم في أفريقيا. وقد تزوجته هيفاء في سن صغير نسبيا (18 عاما) وانفصلت عنه بسبب رغبتها في سلوك طريق الفن في ذلك الوقت وحرمت من حضانة أو رؤية ابنتها زينب.

وتملي زينب اهتمامًا كبيرًا في عالم الأزياء والمكياج، فهي تمتلك عبر حساب "إنستغرام" أكثر من 944 ألف متابع.