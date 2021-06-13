زينب فياض تجري عملية تجميل لأنفها.. والمتابعون: "وارثة جمال أمها هيوفه تقوم تلعب بخشمها؟"

تتميز ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بجمالها الاستثنائي الذي ورثته من والدتها، لكن ترى أنها تحتاج لبعض التعديلات.

خضعت زينت فياض لعملية تجميلية لأنفها أجراها لها الدكتور منذر العجمي بهدف معالجة الانحراف الذي يسبب لهذا ضيقًا في التنفس.

وقد شاركت زينب فياض متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل مشفى في الكويت قبل خضوعها للعملية التجميلية، حيث ظهرت على السرير، وكتبت: "صار موعد عمليتي، دعواتكم".

واختص برنامج ET بالعربي بمقطع فيديو حصري للظهور الأول لفياض بعد عملية أنفها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد اتخاذها هذه الخطوة، وكتب: "وارثة جمال أمها هيوفه تقوم تلعب بخشمها؟ ناس مو عارفة وين ترمي فلوسها".

وتساءل أحدهم إذا ما كان خضوعها لعملية تجميل أنف موضة أم أنها بحاجة له في الحقيقة، وكتب: "ليش شو في انفا او موضه".

ولاحظ الجميع الشبه الكبير من زينب ووالدتها هيفاء وهبي بعد خضوعها للعملية، فكتب أحدهم: "اعتقد من اجمل الاشياء بالحياة ان الشخص بيشبه امه بالصورة. ويمكن بالصوت".

وعلَّق آخر: "اقلب القدر على فمها تطلع البنت زى امها".

علاقة زينب فياض وهيفاء وهبي

علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض من أكثر العلاقات مُحزنة في الوسط الفني بسبب عدم رؤيتهما لبعضهما البعض منذ أكثر من 30 سنة تقريباً. وكانت هيفاء وهبي والتي تزوجت بعمر صغير وتطلقت بنفس العمر تقريباً قد تركت ابنتها مع والدها لأنها لم تستطع الحصول على حق الوصاية، فقررت التخلص من زواجها من ابن عمها على أمل أن تتمكن لاحقاً من استعادة ابنتها. ولم تتمكن وهبي طوال السنوات الماضية من الوصول لابنتها بسبب نفوذ زوجها في منطقتهم، ومع مرور الأيام كبرت زينب إلى جانب والدها دون أن يكون لوالدتها أي أثر في حياتها.

من هي زينب فياض؟

يبلغ عمر زينب نصر فياض الـ28 من العمر فهي من مواليد 24 يونيو 1993، وهي الابنة الوحيد لهيفاء وهبي التي أنجبتها بعد زواجها من ابن عمها نصر فياض عام 1990، إلَّا أنهما انفصلا عام 1994.

وتلمي زينب اهتمامًا كبيرًا في عالم الأزياء والمكياج، فهي تمتلك عبر حساب "إنستغرام" أكثر من 944 ألف متابع.