مؤلفة مسلسل "دفعة لندن" تُدافع عنه.. "العراق أكبر من تخليص الحسابات"

تصدر المسلسل الخليجي "دفعة لندن" قائمة الأكثرالأكثر تداولًا في الأيام الماضية بعد عرض ما يقارب الـ 4 حلقات منه، بسبب المشاهد الجريئة بالإضافة إلى الاتهامات التي واجهت العمل بالاساءة للشعب العراقي والمرأة العراقية خاصة.

الكاتبة هبة مشاري حمادة ترد على الاتهامات والهجوم الذي طال "دفعة لندن"

شاركت الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة رسالة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" دافعت من خلالها عن المسلسل.

وقالت الكاتبة الكويتية في ردها على أحد المتابعين: "سيدي الفاضل تاريخكم أكبر من ان يخبروني به مجموعة من المشحونين عاطفيًا.. تاريخكم يخصنا نحن العرب.. نستند عليه ونتباهي به".

وتابعت هبة قولها: "المصيبة من المتلقي قصير النظرة.. المعبأ بفكرة المؤامرة.. شخصيًا أراهن انك لم ترى العمل.. العمل يتحدث عن بنات أستاذ تاريخ.. اعدم واتمن صديق عمره على بناته اللاتي يمتلكن ثروة باذخة.. ولديه بيت في لندن.. الصديق ترك البنات على رصيف الشارع وهرب بالمال".

وأضافت كاتبة مسلسل دفعة لندن في دافعها عنه: "القصة اسقاط على سرقة العراق من العراقيين.. سرقة تاريخها وارثها الحضاري ومستقبل أبنهائها بسبب الحرب والانقلابات والمؤامرات العالمية.. ارثها الذي يعرض في باريس مع الأسف".

وأردفت في نهاية منشورها: "التلقي سطحي جدًا والعراق أكبر من تخليص حسابات.. لكن أخذكم الحماس والغيرة والله يعلم أننا نغار على عراقنا أكثر منكم.. لكم الطنون والله النوايا"