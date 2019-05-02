ابن عادل إمام يحسم الأمر ويعلّق لأول مرة على حالة والده الصحية

أصاب القلق الكثير من محبي الفنان المصري عادل إمام، وذلك عقب خروجه من السباق الرمضاني 2019 للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بعد انتشار عدة أنباء عن تدهور حالته الصحية وعدم مقدرته على إكمال تصوير مسلسله الذي كان مقررًا أن يعرض في رمضان بعنوان "فالنتينو".

وفي هذا الخصوص، قرر نجل الزعيم المخرج رامي إمام أن يحسم الجدل حول الحال الصحية لوالده، لذا خرج بتصريحات من خلال برنامج " ام بي سي تريندينغ" وأكد أن والده بخير ولا صحة للأخبار التي انتشرت حول نقله للمستشفى، مضيفًا أن الفنان المصري القدير في منزله ويمارس حياته الطبيعية.

وأوضح رامي إمام أيضًا أنه على الرغم من أن مسلسل "فالنتينو" تم تأجيله من موسم رمضان 2019، إلّا أن فريق العمل لا زال بكامل الاستعدادات لاستكمال تصوير المسلسل، وسيتم العرض خارج الموسم، وهي المرة الأولى في مسيرة عادل إمام التي يحدث فيها هذا الأمر.

مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وبمشاركة عدد من نجوم الفن في مصر مثل: داليا البحيري ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد، وهو من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

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