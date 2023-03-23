ابن غادة عادل عاتبها بسبب جرأتها في "ولاد رزق 2".. وهذا رأيه بـ"السينما النظيفة"

سخرت الفنانة المصرية غادة عادل من تأييدها مصطلح "سينما نظيمة"، لافتة إلى أنها كانت في ذلك الوقت "عبيطة وهبلة".

غادة غادل عن دورها في "ولاد رزق 2"

وأوضحت أن ابنها لامها عن دورها في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي جسدت فيه دور المرأة اللعوب، فحينما شاركت في العمل كضيفة شرف لم تخبره بذلك، ليصدم بتواجدها حينما ذهب رفقة زملائها وأصدقائه لمشاهدة العمل.

ولفتت غلى أنها في ذلك الوقت أخبرته أنه لا يوجد ما يسمى دور جريء وآخر غير جريء؛ إذ بإمكانها تقديم أي دور أكان راقصة، أو محجبة، ومدمنة، أو غيرها من الأدوار التي لا تعكس شخصيتها، فهي تفصل بين حياتها الشخصية وأعمالها الفنية.

غادة عادل تسخر من مصطلح "سينما نظيفة"

وشددت غادل أن مصطلح "سينما نظيفة" التي كانت تؤيده سابقًا مع عدد من زميلتها "ساذج"، وقالت منتقدة نفسها: "أنا كنت عبيطة وهبلة وماشية مع الموجة وبقيت شايفة كلمة سينما نظيفة ساذجة. يعني إيه نظيفة؟ مغسولة يعني؟ أنا بجسد أدوار موجودة في المجتمع، أيًا كان فيها إيه".

وبسبب تأييدها ذلك المصطلح، خسرت الفنانة العديد من الأدوار التي عرضت عليها بسبب تضمنها مشاهد جريئة من بينها فيلم "واحد صحيح" للمخرج الباجوري بسبب مشهد في حمام السباحة، وفيلم "الديلر" بسبب مشهد قبلة تجمعها مع الفنان خالد النبوي.

