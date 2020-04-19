اتهامات تلاحق هيا الشعيبي بالاستيلاء على أموال التبرعات للمحتاجين

شنّ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مجددًا بسبب أموال التبرعات للمحتاجين من الفقراء، ولكن هذه المرة لاحقتها اتهامات بالاستيلاء على أموال المحتاجين وسط مطالبات بتقنين وضبط التبرعات لمواجهة كورونا في الكويت.

وبدأت القصة بنشر إحدى الحسابات منشورًا اتهم فيه فنانة كوميدية مشهورة بتجميع الأموال من الفنانين والجمهور الذين تعرفهم عن طريق حسابها في سناب شات على أساس أنها مساعدات للأسر المحتاجة أثناء فترة كورونا.

وألمح الحساب إلى بعض المعلومات عن هذه الفنانة التي سهلت على المتابعين تخمين اسم الفنانة المقصودة وهي هيا الشعيبي فقال بأنها من وزعت طماطم وبصل على الفقراء وأنها لم توزع الفلوس بشهادة المقربين منها وطالب وزارة الشؤون بوضع حد لتلك التبرعات.

مطالبات بتقنين و ضبط التبرعات لمواجهة كورونا في الكويت pic.twitter.com/LBje56eOuT — هيئة المشاهير (@almobark_) April 18, 2020

وتداول العديد من رواد تويتر صور ومقاطع فيديو للفنانة هيا الشعيبي مؤكدين أنها الفنانة المقصودة حتى أن التعليقات كتبت اسمها صراحة فقالت متابعة: "هيا الشعيبي المقرفة وباقي بعد تصور الناس وهي تأكلهم وتحسن لهم الله يخزيها".

وهاجمتها أخرى بسبب نشرها أنها تبرعت للمحتاجين واستغلتهم فقالت: "بغض النظر عن إنها لهفت الفلوس حركتها إنها تنشر إنها تبرعت للمحتاجين شي مقررررف".

ونشرت مغردة صورتها في تعليق ووضعت على وجهها إيموجي وقالت: "معروفة طبعًا"، ليرد عليها متابعين بذكر اسمها أنها هيا الشعيبي.

هيا الشعيبي المقرفه وباقي بعد تصور الناس وهي تأكلهم وتحسن لهم الله يخزيها — أمجاد. (@xu_v6) April 19, 2020

وقال آخر أنه لاداعي عن عدم ذكر اسمها صراحة كونها باتت معروفة فقال: "درينا إنها تقصد هيا الشعيبي ما تعرف تشفر".

بالمقابل كان البعض يدافع بعض الشيء عن هيا الشعيبي فقال مغرد: "خلوها تجمع وش حارقكم اكيد بتعطي المساكين يعني بتوكل اولادها فلوس موب حلال لهم، انحجروا فبيوتكم واحجروا السنتكم عن العالم ياما غيرها كلى ملايين جت عليها يوم جمعت للفقراء".

وكانت قد أثارت الفنانة هيا الشعيبي الرأي العام حولها وأغضبت الكثير من الكويتيين بعد نشرها صورة في "سناب شات" وقالت معلقًة: "بالنسبة حق الناس إللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصور وهذا شيء بسيط مني".

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واعتبر الكثير من المتابعين إلى أن مثل هذا التصرف يعتبر عملا ليس المقصود منه الخير ودعم المحتاجين، وإنما القصد منه التباهي والمنّة ليس أكثر، وتعرضت هيا للكثير من الانتقادات والاستهزاء على فعلتها.

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