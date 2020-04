دينا الشربيني : بخلص تصوير وبرجع لـ عمرو دياب ع البيت.. والجمهور "يعني متجوزين ولا مصاحبين"!

دينا الشربيني: عمرو دياب بقالوا شهر ما طلع من البيت بسبب الكورونا... وهو الداعم الأول لي، بروح التصوير وبرجعلوا ع البيت 😊 #دينا_الشربينى #عمرو_دياب #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 18, 2020 at 10:56pm PDT