دينا الشربيني : بخلص تصوير وبرجع لـ عمرو دياب ع البيت.. والجمهور "يعني متجوزين ولا مصاحبين"!

أطلت الممثلة المصرية "دينا الشربيني" مع مقدم البرامج المصري "عمرو أديب" في مداخلة هاتفية عبر برنامجه "الحكاية".

خلال المداخلة الهاتفية وجه عمرو أديب عدة أسئلة لـ دينا كان من بينها كيف تذهب للتصوير، وما موقف عمرو دياب من الموضوع؟

لتجيب " الهضبة داعم أول لي، بروح للتمثيل وبرجع عندو على البيت، كما أنه لم يغادر البيت منذ حوالي الشهر بسبب فيروس كورونا المنتشر، وأضافت أنه يهتم بجسده ولياقته في البيت ويمارس الرياضة".

تصريحات دينا أثارت تساؤل الجمهور حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، إذ علق البعض "إنتو متجوزين ولا مصاحبين"!، فيما أكد البعض أنهما تزوجا وكانت الصورة التي شاركها عمرو دياب عبر حسابه بمثابة إعلان للأمر.

يذكر أن دينا تنتظر عرض مسلسلها "لعبة النسيان" في رمضان القادم، ويتحدث المسلسل عن امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

ويشارك دينا البطولة نخبة من النجوم من بينهم "أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم هديل حسن، وغيرهم".

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