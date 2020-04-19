نهى نبيل خارج السجن بكفالة.. وهذا هو تعليقها على الموضوع!

ما تزال الفاشنيستا الكويتية من أصل مصري "نهى نبيل" حديث السوشال ميديا بعدما تم اعتقالها لمخالفتها أوامر الحجر المنزلي الإجباري وتعريضها حياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل، تم اعتقال نهى على آثر قيامها بالتبرع بالدم لصالح البنك الكويتي الدولي دون مراعاة إجراءات السلامة خاصةً أنها كانت قد عادت من سفرها منذ مدة قريبة ولم تلتزم بفترة الحجر المنزلي للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

منذ يومين، تم إطلاق سراحها بكفالة شخصية كما أعلن محاميها، وفي أول ظهور لها صرحت نهى: "كان القصد خير وشريف من العمل الإنساني الي قمت فيه، لا إعلانات ولا في دفع فلوس بالموضوع، الديرة إحتاجتني وأنا لبيت الطلب.."

كما أضافت "أنا لست إنسانة مستهترة كما يتهمني البعض، أحترم القانون ولست فوقه.." كما تحدثت عن الضرر الذي طال أطفالها أيضاً الذين هوجموا من رواد السوشال ميديا بتعليقات مسيئة على حسب وصفها..وختمت حديثها بـ "إذا كنت لا تعرفني فأكرمني بحسن ظنك".

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