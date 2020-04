نهى نبيل خارج السجن بكفالة.. وهذا هو تعليقها على الموضوع!

خروج نهى نبيل من السجن بكفالة شخصية.... إذا كانت متهمة بالإستهتار بقوانين الحجر بعدما تبرعت لبنك الدم من دون الإنتظار ١٥ يوم بعد عودتها من السفر للتأكد من خلوها من فيروس كورونا #نهى_نبيل #عرب #مشاهير #كورونا #فيروس_كورونا #حجر_منزلي

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 19, 2020 at 1:09am PDT