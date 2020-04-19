تهنئة هنا الزاهد لمواطنتها ياسمين صبري على عقد قرانها تعرضها للسخريه.. شاهدي

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لموجة من الانتقادات الحادة والسخرية عقب تهنئتها للفنانة ياسمين صبري والتي عقد قرانها مساء الجمعة على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وكانت هنا الزاهد علقت علي صورة نشرتها مواطنتها ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستغرام، أثناء عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلة" mabrook.. god bless you both".

وأثار تعليق هنا غضب جمهور السوشيال ميديا لكونه باللغة الإنجليزية، متهمين إياها بالغرور خاصة وأن جمهورها عربي، على خلاف تعليق حلا شيحا والذي اعتبروه طبيعيا كونها تزوجت وعاشت بكندا أكثر من 11 عاما.

وجاءت التعليقات لـ"الزاهد": "ما تردي بالعربي يا حبيبتي هو إنتي هنا الزاهد توك كروز مثلا.. ما أنتي مصرية عربية، كدة انتي بقيتي روشة ومثقفة جمهورك كله بالعربي.. دي حاجة تقرف".

وأضاف آخر"انجليزي بربع جنيه.. قرفتونا بالإنجليزي بتاعكم.. حد قالك لكم إحنا في هوليود متباركي بالعربي يا حجة هنا دا زوجك أحمد فهمي يعني وإنتي مش كيم كارشيان".

وقال متابع "ليه المباركة بالإنجليزي وما تقولي عربي ده عدم احترام لجمهور اللي المفروض بيحبك لكن التقليد للغرب ده مش في اللغة بس يعني كمان دا انتي متجوزة أحمد فهمي يعني مصرية أصيلة".

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، فاجأ الجماهير مساء الجمعة، وقام بعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.

وعلم "فوشيا" من مصدر مقرب لأحمد أبو هشيمة، أن عقد القران أقيم في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الاحتفال كان بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

وأكد المصدر أن أجواء مراسم عقد القران جرت دون حضور واسع لأهل الوسط الفني وعالم رجال الأعمال بسبب الظروف التي نمر بها، منوهًا أن عقد القران تم لمنع القيل والقال حول تواجد أبو هشيمة وياسمين صبري سويًا وأن هذا القرار جاء بعدما كانت الترتيبات على العكس من ذلك تمامًا.

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