اتهام مجدي عبدالغني بالتحرش برانيا يوسف..و"الزواج العرفي حلال"!

أطلَّ الكابتن مجدي عبدالغني في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع الإعلامية المصرية إيناس الدغيري، ولا بد أن تثير الأخيرة الجدل بسألتها واستفساراتها عن بعض تصريحات ضيوفها.

تطرَّقت إيناس الدغيري للحديث عن تصريح لمجدي عبدالغني يصف فيه الفنانة المصرية رانيا يوسف بـ"عود البطل" في إحدى البرامج التلفزيونية والتي اعتبرها الكثيرون "تحرشًا لفظيًا من قبله، لكن لاعب الأهلي المصري السابق أنكر هذا الفعل.

ردًا على اتهامه بالتحرش، قال: "والله ما عملت حاجة انا كنت بعمل كمبليمان هو الكمبليمان بقى تحرش؟ أنا معجب بها كفنانة".



وأصرت الدغيري أن تفوهه بهذه الكلمة التي تعني "الفتاة الممتلئة المثيرة" يعتبر تحرشًا، تابع عبدالغني موضحًاأنها عبارة يستخدمها الشعب المصري جميعه.

وحينما سألت الدغيري عن موقف زوجته منه، أشار عدم وجود رد فعل من جهتها؛ لأنها تثق به.

لكن لم تتوقف الدغيري هنا، فحينما سألته على من يطلق وصف "عود البطل" من النجمات الأخريات، أجاب بعد فترة من التفكير "سمية الخشاب".

من جهة أخرى، واجه شيخ الحارة عبدالغني واتهمه بالزواج العرفي، إلَّا أن إجابة الأخير كانت بمثابة صدمة، وقال: "متجوز 15 ولا 16 مرة، هو العرفي حرام؟، العرفي بالنسبة لي حلال".

