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اتهام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من الغناء و النقابة تتدخل

سهير العابد

سهير العابد

منشور 12 آب / أغسطس 2022 - 03:10
هاني شاكر
هاني شاكر

علق الفنان هاني شاكر على الشائعات التي طالته منذ ايام على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن منعه كاظم الساهر من إقامة حفلات في مصر.

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وقال هاني شاكر : (اشاعات سخيفه دي، وهذا الكلام غير حقيقي اطلاقا انا وكاظم اصدقاء واخوات طول عمرنا وشرف لينا انه يغني في مصر).

بدورها كشفت نقابة المهن الموسيقية حقيقة ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منع النقيب السابق الفنان هاني شاكر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة.

ونفت النقابة في بيان لها منذ قليل صحة هذا الأمر ووصفت هذا بالعار تمامًا من الصحة، ومرفوض جملة وتفصيلًا.

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وأضاف البيان: ذلك الأمر لم يتداول على الإطلاق في أي جلسات أو اجتماعات، ولم يتم مناقشة تقييد أو منع أو حتى حظر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة، ولابد وأن يسجل مجلس الإدارة هنا شهادته في هذا الشأن بأنه لم يحدث على الإطلاق.

وطالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الإعلام بتحري الدقة في التصريحات التي تسيء إلى فنان كبير، له تاريخ مشرف ونبراس فني يشهد له الجميع وتقدم للعمل التطوعي بإرادته، وحاول طيلة السنوات السابقة أن يحدث تغييرا للأفضل، وتحمل الكثير من عبارات النقد والإهانة وتقدم باستقالته، وشدد المجلس علي رفضه التشهير به والنيل منه وإلصاق الاتهامات به، مؤكدين رفضهم المساس برموز الوطن الفنية والإساءة لها.

كلمات دالة:هاني شاكركاظم الساهر

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