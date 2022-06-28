بعد مشادة كلامية و اتهامات:هاني شاكر يستقيل من منصبه

أعلن الفنان الكبير هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، معلنا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

ويأتي قرار الفنان على خلفية ما حصل صباح أمسمن المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست، كبير عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة تصريحا لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: (من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار)، وقال النجم هاني شاكر: (سألوني وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة وافقوا).

وألقى شاكوش كلمة خلال حضوره المؤتمر الصحفي واعتذر للعازفين وشعبة الإيقاع بعد الاساءات التي وجهها لهم.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هاني شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.