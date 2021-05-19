حلا الترك تسخر من والدتها منى السابر...والأخيرة "الله يهديكي"!

عاد إسم الفنانة البحرينية حلا الترك إلى التداول من جديد بعد تداول تصريحات جديدة لها حول علاقتها بوالدتها.

حلا عند سؤالها عن والدتها منى السابر علقت بـ "أحب أمي وأحترمها، وهي التي أوصانا الله بنا وامرنا بحبها واحترامها"!

تصريح حلا أثار سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان من بينها "بعد ما شرشحتها وحبستها الله يهديها"..وتابع آخر "شكلها مفصومه هالبنت"..وجاء في تعليق آخر "الله يسخر قلوب بعض بس وصاك انت علي امك ما وصي امك عليج"...أما والدتها منى السابر فقد علقت بـ "الله يهديكي".

حلا الترك تسجن والدتها منى السابر!

بالعودة لبداية القصة، فبعد حصول منى السابر على الوصاية لأولادها الثلاثة بدأت بالبحث عن منزل لأن طليقها محمد الترك لم يعطها النفقة والمؤخر كما أنه لم يتنازل لإيجاد مسكن عائلي لطليقته وأطفاله. السابر والتي تعتبر عاطلة عن العمل قررت أن تستخدم نقود ابنتها التي في حسابها من الإعلانات والحفلات التي قدمتها وبحسب منى فإن حلا كانت تعلم بالأمر منذ البداية إلا أن جاء اليوم وقررت حلا وشقيقها الأكبر العودة إلى منزل والدهما وبالتحديد إلى جدتهما من طرف والدهما ليقيما معها.

الأمر لم ينتهي هنا، تم رفع دعوى قضائية من طرف جدة حلا ضد طليقة ابنها بتهمة سرقة مبالغ وصلت لـ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، وبالفعل تواجدت حلا في المحكمة وشهدت ضد والدتها ليصدر قرار بالسجن لمدة سنة.

السابر كانت قد إنهارت بالبكاء عندما صدر القرار خوفاً على ابنها الأصغر والذي يُقيم معها لليوم الحالي، وحاولت جمع المبلغ عن طريق المشاهير الذين أبدوا دعمهم إلا أنهما لمم تتمكن من الحصول على إذن بفتح حساب تبرعات لينتهي الأمر بالأحكام المُخففة والتي لم يتم التطرق لها تحديداً بعد.

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