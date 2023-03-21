احتجاز نجمة هانا مونتانا "أماندا بينز" في مصحّة نفسية بعد تجوّلها عارية

تلقّى الجمهور صدمة كبيرة بعد تداول خبر اعتقال نجمة She's a man الفنانة الشابة "أماندا بينز" وإيداعها داخل مصحة نفسية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

أماندا بينز تتجول عاريّة في الشوارع وتثير الجدل

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للنجمة الهوليوودية الشهيرة "أماندا بينز" وهي تتجوّل في الشوارع في ولاية لوس أنجلوس عارية تمامًا.

وشكل تجول الفنانة الشابة عارية تمامًا صدمة كبيرة بين جمهورها، حيث أشار عدد كبير من جمهورها انها بدت وكأنهاأصيبت بحالة نفسية خطيرة وفقدت عقلها، مما دفع الناس لاستدعاء الشرطة والتي تواصلت مع مصحة نفسية وتم احتجازها هناك.

ولم تكشف بعد أي تفاصيل اخرى حول الوضع الصحي والنفسي للنجمة الهوليوودية أو فيما كان ظهورها الصادم هذا بسبب تعاطيها مواد مخدرة، او افراطها في تناول الكحول.

أماندا بينز تعاني من حالة نفسية سيئة

والجدير بالذكر انه في عام 2013 أُدخلت النجمة الهوليوودية "اماندا بينز" الى المصحّة العقلية في كاليفورنيا بعد اتهامها باشعال حريق في فندق شخص غريب مما دفعه للتواصل مع الشرطة والقاء القبض عليها.

وتلقّت اماندا العلاج طوال الـ 8 سنوات الماضية حيث صرّحت خلال العام الماضي بانها تعافت من مرضها النفسي وستعود بقوّة كبيرة الى جمهورها.

وكشفت بعض المصادر الإخبارية في وقت سابق أن بينز تعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب، الذي يسبب لها الكثير من المشاكل النفسية، كما أن لديها مشاكل كثيرة في الإدمان.