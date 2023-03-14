نجمة euphoria المتحولة جنسيًا تغطي جسدها العلوي بريشة فقط.. وهذا سعرها الخيالي

تصدّر اسم عارضة الأزياء الشهيرة ونجمة مسلسل euphoria "هانتر شيفر" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول الجمهور مجموعة من الصور لإطلالتها خلال حفل ما بعد حفل الأوسكار 2023 والذي أقيم في هوليوود بحضور العديد من المشاهير والنجوم.

هانتر شيفر تختار اطلالة جريئة لحفل ما بعد الأوسكار

اختارت عارضة الازياء "هانتر شيفر" اطلالة جريئة وفاضحة خلال حضورها حفل ما بعد الأوسكار من توقيع المصممة "آن ديموليميستير".

وتعرضت هانتر لانتقادات عديدة بسبب إطلالتها والتي كانت عبارة عن تنورة بيضاء من الساتان فقط، كما كانت عارية تماماً من الأعلى وقد غطّت جزء صغير من صدرها العاري بريشة بيضاء طويلة.

وانتقل نقّاد الموضة الى وصف اطلالة هانتر بانها غير موفقّة، حيث أن جراة الاطلالة لم تحمل أي فكرة.

سعر اطلالة هانتر شيفر

وبالرغم من أن الإطلالة لم تتعدى سوى تنورة بسيطة من الساتان دون أي حركة او تطريزات بالاضافة الى الريشة الطويلة، إلا أن سعر الاطلالة أثار جدلًا كبيرًا بين جمهور الموضة.

وأكّدت مصادر بان سعر اطلالة هانتر كان مبلغ خيالي تخطّى ما يقارب 1500 الى 2000 يورو.

يُشار إلى أن هانتر وهي فنانة متحولة جنسيًا كانت قد اجرت عملية التحويل الجنسي من ذكر إلى أنثى خلال فترة الإعدادية، وأعلنت لاحقَا انها مثلية، شاركت مؤخًرا في بطولة مسلسل euphoria من خلال شخصية جولز، وقدمت في العمل أيضًا شخصية متحولة جنسية مثلية.