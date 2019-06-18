احتفالية "تشيفتسن سيليد" مع الموسيقى والرقص والأغاني الشعبية!

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 08:42
"تشيفتسن سيليد"
"تشيفتسن سيليد"

استمتع هذا الصيف في احتفالية "تشيفتسن سيليد" الاسكتلندية مع الموسيقى والرقص والأغاني الشعبية. ويحيي الحفل فرقة "ذا فيريتابل سيليد كلوب" طيلة الليل في فندق "ذا إتش". ابدأ أمسيتك مع المرطبات المجانية واكمل الأمسية مع ثلاث ساعات من المأكولات والترفيه. استمتع بهذه الأمسية المليئة بالأجواء الرائعة والتي تستضيفها الجمعية الاسكتلندية.

التاريخ 21 يونيو 2019
الفئة مجتمع , ترفيه حيّ
الموقع ذا إتش دبي
الهاتف +971 4 345 8979
رسم الدخول 495 درهم
الدخول 7 مساءً
الموقع الإلكتروني https://www.scotsindubai.com/chieftains-ceilidh/

 

Via SyndiGate.info


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