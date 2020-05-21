احتفلوا بالعيد في دبي!

مع اقتراب عيد الفطر، تستعد دبي للاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مميّزة. فعلى الرغم من أننا نحتفل بالعيد في بيوتنا إلا أننا لن نستغني عن الملابس الجديدة وحلويات العيد وأجواء الحب والمرح. وبالإضافة إلى التواصل مع أحبائكم عن بعد، احتفلوا مع عائلاتكم بعُطلة نهاية أسبوع مليئة بالترفيه الافتراضي.

ابدؤوا يوم السبت باكراً مع نسخة خاصّة من محادثات "كاجوال توك" من "بيرل إف إم"، إذاعة الراديو الأولى في الإمارات للأطفال والعائلات. وستشارك ماريسا حيدر من برنامج "ذا كيدز كلوب شو" أفكارها، ومخطّطاتها، حول عيد الفطر، لتحفيز أطفالكم وتشويقهم.

تابعوا حساب zerogravitydubai@ على إنستغرام الذي يدعو دي جي "دو مانغو" وغيره لتقديم أجمل الموسيقى في فترة بعد الظهر، خصّيصاً لمناسبة العيد. يمكنكم أيضاً المشاركة في حصّة تمارين رياضيّة خاصة بالأطفال، أو المشاركة في اليوم التالي بحصص تعليم طهي افتراضي، وحصص زومبا وغيرها. لا تفوّتوا كذلك عروض الكوميديا المتنوّعة التي يقدّمها الثنائي المحلي المعروف علي السيد ومينا ليتشيوني.

تابعوا جدول فعاليات دبي لاستكشاف المزيد من الترفيه خلال العيد أو حمّلوا التطبيق. تابعوا أيضاّ حساب جدول فعاليات دبي على إنستغرام للاطّلاع على أحدث المستجدّات والنشاطات في المدينة فيما تلزمون منازلكم.