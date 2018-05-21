ظهور مميز لأحمد السقا في مسلسل رحيم يتصدر تريند تويتر

أحمد السقا وياسر جلال في مسلسل رحيم

أحد أبرز ضيوف الشرف في مسلسلات رمضان 2018، كان النجم أحمد السقا الذي تصدر تريند تويتر منذ ظهوره أمس -الاحد- في الحلقة الخامسة من مسلسل رحيم لياسر جلال.

حيث قدم شخصية رجل يبدو على معرفة سابقة برحيم، وينصحه بمجموعة من النصائح التي على الأغلب سوف تساهم في تعديل سلوكه وتغييره في الحلقات المقبلة، كما قال له أن يحذر لأن "وقعة الشاطر بألف".

وقد غرد الكثيرون معبرين عن سعادتهم بمشاركة السقا في المسلسل الناجح والذي يحظى بنسب مشاهدات عالية حتى الآن ضمن السباق الرمضاني في 2018.

يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد إسماعيل أمين وشارك في الكتابة محمد جلال.

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