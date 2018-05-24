أحمد سعد في صورة تجمعه مع شيرين وحسام حبيب، والجمهور يسأل: أين سمية الخشاب؟

أحمد سعد وسمية الخشاب

شارك الفنان أحمد سعد محبيه بصورة له مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب وعدد من أفراد عائلته، ولكن غياب الفنانة سمية الخشاب أثار التساؤلات.

وعلق أحمد سعد على الصورة العائلية من المقام الأول، والتي تضم "عشرة عمره" شيرين عبد الوهاب وزوجها ليقول: "احلى سحور مع أخواتي...اهلي..واصحابي...حسام وشيرين...احلى رمضان...مع الأحباب".

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها أحمد سعد، فقد تغزل البعض في شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، خاصة وإنهما ظهرها متعانقين في الصورة لتبدو الرومانسية مسيطرة عليهما.

بينما تساءل البعض عن سبب عدم وجود سمية الخشاب في الصورة، بل امتد الأمر إلى تكهن البعض بوجود مشاكل بين أحمد سعد وسمية الخشاب والدليل على ذلك إنها لم تقم بعمل علامة إعجاب على الصورة، على الرغم من إنها تحرص دوماً على فعل ذلك مع كل لقطة ينشرها على حسابه.

في حين دافع آخرون طالبين من مروجي الشائعات أن يصمتوا، مشددين أنه لا يوجد ما يدعو لهذا الكلام فمن الممكن أن تكون سمية الخشاب مشغولة في إعداد السحور خاصة وإنهم جميعاً في منزلها.

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