اختفاء بطل مسلسل Drake and Josh في ظروف غامضة.. والشرطة تحقق

أعلنت مصادر إعلامية رسميّة أخبار حول اختفاء النجم الهوليوودي "دريك بيل" بشكل مفاجىء يوم أمس الأربعاء حيث لا يعلم أحد عن مكان تواجده أو سبب اختفائه حتى هذه اللحظة، وفيما إذا كان ما زال على قيد الحياة او انه تعرض لحادثة.

تفاصيل اختفاء النجم دريك بيل

وكشف مصدر مقرب من النجم العالمي أنه تم الإعلان عن اختفائه قبل ما يقارب اليومين بعد اختفائه وعدم معرفة أي أخبار عنه، مما أثار حالة من القلق بين عائلته وأصدقائه وحتى الجمهور.

ولم تعثر الشرطة أو أي من الأشخاص المقربين منه عن اي تفاصيل أو خيوط تشير الى مكان تواجده في الوقت الحالي، كما أضافت السلطات الرسمية بانها تعمل حاليًا في البحث عنه لمعرفة تفاصيل ما حدث معه.

دريك بيل مُتهم بقضايا تحرش بالأطفال

حُكم على النجم البالغ من العمر 36 عاماً خلال عام 2021 بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة وذلك بتهمة تعريضه الأطفال للخطر، كما كان هناك تهمة أخرى حول اعتدائه جنسياً على فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً.

وأكدت مصادر مطلعة بأن بيل يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، وأن هذه الحالة النفسية وراء تصرفاته.

دريك بيل نجم مسلسل "دريك و جوش"

ويشار بأن بيل اشتُهر في مسلسل "دريك أند جوش" وهو مسلسل كوميدي يدور حول حياة المراهقين جوش ودريك واللذين يصبحا بمثابة إخوة بعد زواج والديهما.