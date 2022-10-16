كانيه ويست يستمتع بتناول الملوخية.. ويتهم كريس جينر بإقامة علاقة مع دريك

تصدّر النجم العالمي ومغني الراب "كانيه ويست" وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تداول المتابعون مقطع فيديو له وهو يتناول أحد الأطباق العربية الشهيرة وهو الملوخية داخل احد المطاعم.

كانيه ويست يتناول طبق الملوخية في أحد المطاعم

ظهر النجم العالمي المثير للجدل داخل احد المطاعم وهو يتناول الطبق الأكثر شهرة عربيًا "الملوخية"، وبدا نجم الراب مستمتعًا خلال تناوله الطعام.

وتداول الجمهور العربي الفيديو بشكل كبير على السوشال ميديا، وتساءل عدد كبير بطريقة فكاهية حول هل نالت الملوخية اعجاب النجم المثير للجدل.

كانيه ويست في إثارة الجدل من خلال تصريحاته الجريئة

وكان مغني الراب قد أثار الجدل مؤخراً بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وتوجيهه الاتهامات والانتقادات لعدد كبير من المشاهير.

وبالطبع طالت عائلة زوجته السابقة كيم كارداشيان العديد من الاتهامات، والانتقادات، حيث اتهم كانيه ويست مؤخرًا في تصريح جديد له والدة زوجته السابقة كريس جينر بأنها قامت بإقامة علاقة حميمية مع المغني العالمي دريك.

وفي تصريح سابق له كان كانيه قد اتّهم عارضة الأزياء هايلي بيبر زوجة المغني جاستين بيبر بأنها كانت على علاقة بالنجم دريك وذلك بعد قيام هايلي بالهجوم على كانيه ويست لانتقاده رئيسة مجلة "فوغ".

وبات من الواضح بان نجم الراب العالمي يحاول بشكل دائم لفت الأنظار اليه وتصدّر الترند وذلك اما بتصريحاته الجريئة أو منشوراته الغريبة أو حتى بإطلالاته وأفعاله.

كانيه ويست وعلاقته بكيم كارداشيان

وكان النجم العالمي قد بدأ بهجومه على المشاهير وتصريحاته المثيرة للجدل بعد ان انفصل عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" والتي طلبت الطلاق منه بعد خمس سنوات من الزواج، حيث دخلت بعدها كيم بعلاقة عاطفية مع النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" إلا ان كانيه لم يتركها وشأنها مما جعل كيم وبيت ديفيدسون ينفصلان مؤخراً.