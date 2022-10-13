اختيار تارا عماد كأول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لـ(شانيل)

تم اختيار الفنانة الشابة تارا عماد كعارضة أزياء من قبل بيت الأزياء صاحب العلامة التجارية الشهيرة (شانيل بيوتي) في إعلانات منتجات التجميل الخاصة به، لتكون أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط يشارك في ذلك.

و(شانيل) هي شركة فرنسية لتصميم الأزياء الراقية، ولتصنيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل والعطور وقد حرصت تارا عماد على حضور الفعاليات الخاصة بالموضة والتي تتواجد بها (شانيل)، مثل أسبوع الموضة في دبي في 2020، وأسبوع الموضة في باريس 2021 و2022.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة الشابة للبدء في تصوير فيلم (المطاريد) الذي تشارك فيه مع أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.