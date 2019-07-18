استمتع بأفلامك المُفضّلة في دبي أوبرا

عشّاق ديزني من كافة الأعمار على موعد مع مغامرة رائعة في دبي أوبرا! استعد ذكرياتك مع أروع الأفلام والرسوم المتحركة الكلاسيكيّة في مهرجان دبي أوبرا للأفلام من 15 إلى 30 أكتوبر.

سافر في رحلة خياليّة إلى عالم ديزني، وعرّف أطفالك على أفلامك المفضّلة مثل "هاني"، و"أي شرانك ذا كيدز"، و"ذا ليتل مرميد"، و"هوكوس بوكوس"، و"ذا ترامب". يتضمّن المهرجان أيضاً أفلاماً حديثة مثل "موانا"، و"مونسترز يونيفرسيتي" و"هاي سكول ميوزيكال 3"، وغيرها.

لا شكّ في أن هذا المهرجان يشكّل الفرصة الأمثل لعشّاق ديزني ليغنوا أغانيهم المفضّلة ويشاهدوا القصص الرائعة معاً. تساهم التقنيات الصوتيّة المتطوّرة في "دبي أوبرا" في تقديم تجربة مُميّزة لا مثيل لها.

احصل على تذاكرك الآن مقابل 40 درهم للأطفال و60 درهم للكبار، بينما تبدأ أسعار التذاكر الشاملة للمهرجان من 295 درهم للأطفال و495 درهم للكبار. يمكن للأطفال تحت عمر السنتين والمربّيات الدخول مجاناً.

استعدّ للغناء وعش الأجواء الرائعة مع أبرز الأغاني التي سيتمّ تقديمها في مهرجان دبي أوبرا للأفلام:

"أي وانا بي لايك يو" - ذا جنغل بوك

“بارت أوف يور وورلد" - ذا ليتل مرميد

“ذا وورك سونغ" - سندرلا

“بيل" - بيوتي أند ذا بيست

“هاو فار أيل غو" - موانا

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