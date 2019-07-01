استمتع بصيف دبي بنشاطاته وأجوائه الرائعة. استكشف العروض والصفقات وجرّب النشاطات المميزة فيمفاجآت صيف دبي، وعالم مدهش وكل أنحاء المدينة. إليكم ما يجعل من صيف دبي موسماً رائعاً، بدءاً من المأكولات الطازجة، ووصولاً إلى العروض المميزة.

عروض مستمرة

تُعدّ مفاجآت صيف دبي التجربة الأفضل لهذا الموسم، حيث تضم شهران من التسوّق والفعاليات الترفيهية. تقدّم المتاجر في دبي عروضاً رائعة ما يجعل من التسوّق تجربة رائعة. احصل على خصومات على الأزياء، والأكسسوارات المنزلية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العروض الرائعة في المنتزهات الترفيهية والحدائق المائية، والمسابح، والمخيمات الصيفية. استفد من موسم التنزيلات في أبرز مراكز التسوّق في دبي، وادخل في السحوبات على الجوائز.

تجارب مذاقية رائعة

يُعد الطعام نوعاً من أنواع الفنون التي تتميّز بها دبي وذلك بفضل تنوّع المطابخ، والنكهات، والوصفات التقليدية، والتجارب المعاصرة. وخلال موسم الصيف تعمل العديد من المطاعم على تصميم قوائم خاصة بأسعار مخفّضة، وبإطلاق أطباق خاصة، وخصومات، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه التجارب المميزة.

إجازة قرب المنزل

تقدّم المطاعم والمنتجعات العالمية في دبي للمقيمين تجارب تحاكي السفر على مقربة من بيوتهم. وتقدّم العديد من الفنادق الفاخرة باقات خاصة على الإقامة للمواطنين، تتضمن أفضل الأسعار على الإقامة، وإمكانية استخدام المرافق، وجلسات السبا، وخصومات على المطاعم وغيرها. اطلع على عروض الصيف المميزة التي تقدّمها فنادق العنوان، والتجارب الشاملة في فنادق جميرا، وغيرها الكثير هنا

بطاقة للمرح الصيفي

توصلكم بطاقة دبي الجديدة كلياً إلى أبرز الوجهات في المدينة،حيث تتيح لك الدخول إلى المنتزهات الترفيهية، والحصول على خصومات لدخول برج خليفة، وغيرها من التجارب. يمكنك توفير حتى 60% والاستمتاع من الجولات الرائعة، والوجهات، والتجارب التي تقدّمها دبي. اختر ما ترغب بمشاهدته وصمم رحلتك لتناسبك وتناسب عائلتك. استكشف كافة التجارب خلال الصيف، من النهر البطيء، إلى القفز المظلي الداخلي في "آي فلاي"، والعشاء الرومانسي على متن مركب، وغيرها.



