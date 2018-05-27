الفنانة الإماراتية احلام

ما زالت أصداء إطلالة وظهور الفنانة الإماراتية أحلام في برنامج "مجموعة إنسان" والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة ام بي سي تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.

فبعيدًا عن تصريحات الفنانة الإماراتية حول العديد من الامور، وبعيدًا عن الصلح الذي تم بينها وبين الفنانة الكويتية نوال خلال الحلقة وإنهاء الخلاف الكبير بينهما.

استطاعت اطلالة الفنانة الإماراتية كالعادة ان تكون مثار حديث وجدل بين نشطاء الإنترنت، فقد ظهرت الفنانة أحلام بإطلالة وصفها العديد بـ :"الرمضانية" والمميزة، مرتدية فستان طويل باكمام طويلة باللون المشمشي، مع حزام أصفر في منتصف الخصر، وأكثر ما ميز الفستان هي الفصوص الملونة التي كانت منتشرة عليه بالكامل.

والجدير بالذكر ان هذا الفستان المميز والمناسب للأجواء الرمضانية من توقيع دار الأزياء Bottegaveneta ، حيث بلغ ووصل سعره إلا ما يقارب الـ 26 ألف دولار أميركي. فيما تركت احلام شعرها منسدلًا، واعتمدت مكياج يتناسب ولون الفستان.