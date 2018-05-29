الفنان الراحل احمد زكي

في بادرة لطيفة ومميزة قام عدد كبير من النجوم بالمشاركة في إعلان دعائي خاص بمستشفى 500 500 لعلاج السرطان، ويظهر النجوم في الإعلان تكريمًا للفنان الراحل أحمد زكي، والذي تم افتتاح جناح خاص باسمه داخل المستشفى كصدقة جارية عن روحه.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في هذا الإعلان الفنان المصري احمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم وهم شيرين رضا، يسرا، عمرو سعد، هند صبري، عبدالعزيز مخيون، نجوى ابراهيم، وفاء سالم، محمد نجاتي، محمد لطفي، والفنان القدير جميل راتب. وظهر في الإعلان أيضًا ابن الفنان الراحل احمد زكي الفنان الشاب هيثم زكي. فيما شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب بتسجيل اغنية الإعلان.

يُذكر أن الفنان الراحل أحمد زكي كان قد رحل عن عالمنا في عام 2005 وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة.