الأمير هاري مدعو لحضور حفل تتويج والده.. ماذا عن ميغان ماركل؟

أكّدت مصادر ملكيّة مقربة من قصر باكنغهام بأن الأمير هاري تلقى دعوى بشكل رسمي لـ حضور حفل تتويج والده الملك تشارلز والذي سيقام في السادس من أيار القادم.

هل يتواجد الأمير هاري في حفل تتويج والد بمفرده دون زوجته؟

بالرغم من الهجوم الكبير الذي شنّه الابن الأصغر للأميرة الراحلة ديانا والملك تشارلز على العائلة المالكة بالكامل بما فيهم والده وشقيقه الأكبر الأمير ويليام، إلا ان قصر باكنغهام قرر دعوة دوق ساسكس الى حفل تتويج والده الملك تشارلز.

وأكّد متحدّث باسم قصر باكنغهام في بيان اصدره: "أن قصر باكنغهام يسعده التأكيد بأن دوق ساسكس سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز والذي سيعقد في السادس من ايّار".

وأضاف البيان: "إن دوقة ساسكس ستبقى في منزلها في كاليفورنيا رفقة طفليها آرتشي والأميرة ليليبيت"، وبذلك يكون هذا البيان قد أكد بشكل رسمي حضور الأمير هاري حفل تتويج والده دون زوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل.

الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة وينشر أسرارهم

خلال وقت سابق كان دوق ساسكس قد شنّ هجوما لاذعاً على العائلة المالكة وذلك من خلال مقابلة أوبرا وينفري رفقة زوجته ميغان ماركل حيث أكّد تعرّض زوجته للعنصرية من قبل أسرته الحاكمة.

كما أطلق قبل مدة كتاب مذكرات كشف من خلاله العديد من الأسرار الصادمة التي تتعلق بطفولته ومراهقته بالإضافة إلى الكثير من القصص التي وقعت في قصر باكهنغام.