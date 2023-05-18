بعد مطاردة المصوريين.. الامير هاري في حالة صدمة وميغان مبتسمة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية المختلفة بخبر نجاة الأمير هاري وزوجته الفنانة الأميريكية المعتزلة ميغان ماركل من ما وصف بـ "المطاردة الكارثية" كانت قد تتسبب بأن تودي بحياتهما في نيويورك يوم أمس الاربعاء.

تفاصيل نجاة الأمير هاري من المطاردة الكارثية

وفي التفاصيل حضر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الى حفلة توزيع جوائز مقام في مدينة نيويورك، وبحسب مصادر عديدة فإن والدة ميغان دوريا راغلاند كانت معها في السيارة.



وقام مجموعة من الباباراتزي بمطاردة السيارة التي كان بها هاري وميغان في منتصف الليل، حيث استمرت المطاردة لما يقارب الساعتين، مما دفع هاري وميغان لتبديل سيارتهما والتنقل في سيارة أجرة "تكسي".

وظهر هاري في الصور والفيديوهات المتداولة من المطاردة وهو في حالة ذعر ويحاول التقاط صور للأشخاص المطاردين، فيما بدت ميغان مرتاحة بشكل كبير.

وقال مصدر رسمي حول الحادثة: "الليلة الماضية تعرّض الامير هاري وميغان ماركل والسيدة راغنلاند الى مطاردة كادت ان تودي بحياتهم وتسبب كارثة من قبل صحفيين عدوانيين".



وأضاف المصدر: "استمرت المطاردة لأكثر من ساعتين حيث كادوا أن يصطدموا مع سائقين آخرين ومشاة وعناصر من شرطة نيويورك".



وفاة الأميرة ديانا تعود للواجهة



أعادت هذه الأخبار قصة وفاة الأميرة ديانا للواجهة من جديد حيث ان الراحلة كانت قد تعرّضت لمطاردة عدوانيّة من قبل الصحفيين عام 1997 في العاصمة الفرنسية باريس.



وخلال مطاردتها من قبل مصوري المشاهير تدهورت السيارة مما تسبب بوفاة الأميرة ديانا وصديقها رجل الأعمال المصري عماد الفايد الشهير بـ "دودي".