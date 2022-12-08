الأمير ويليام بردّ فعل صادم حول وثائقي شقيقه هاري وميغان.. التوتّر سيد الموقف

يترقب العالم اليوم الخميس صدور الفيلم الوثائقي الشهير الخاص بالثنائي الملكي البريطاني "الأمير هاري" وزوجته الفنانة الأمريكيو المعتزلة "ميغان ماركل" عبر منصة نيتفليكس العالمية.

وأثار الاعلان الدعائي والفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل بسبب ظهور ميغان وهي تبكي وهاري وهو مستاء، وتضمنه معلومات تشير إلى كشف العديد من الأسرار ضمن الوثائقي.

ردّ فعل الأمير ويليام وكيت ميدلتون على الفيلم الوثائقي

أشيعت العديد من الاخبار حول أن هاري وميغان تعمّدا اصدار الفيلم الوثائقي في هذا الوقت تزامناً مع زيارة الأمير ويليام الى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لخطف الأضواء منهما.

ولكنّ قرار الأمير ويليام حول الفيلم الوثائقي كان بمثابة صدمة للجميع، حيث أعلن وليّ العهد ويليام وزوجته كيت ميدلتون بأنهما لن يشاهدا الفيلم الوثائقي والذي سيتوفر الجزء الأول منه على منصة "نيتفليكس".

وأكّد الأمير ويليام بأنه لن يقوم بمشاهدة هذا الفيلم الوثائقي بالرغم من انه وكّل فريق كبير من المحامين لمتابعة الفيلم وتحليله والاهتمام بالأخبار التي تدور حوله، واتخاذ اللازم عند الضرورة.

فيلم الامير هاري وميغان ماركل الوثائقي

يشار بأن الأمير هاري وميغان ماركل أعلنا انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد أن استقالا من خدماتهما الملكية.

وسادت التوترات بين الأمير هاري وعائلته الملكية خاصة بعد مقابلته الشهيرة مع اوبرا وينفري والذي اتهم من خلالها العائلة المالكة بالعنصرية، كما فضح العديد من الأسرار للصحافة.

ويحاول الأمير هاري في الوقت الحالي كشف المزيد من الحياة الملكية وفضح الأسرار أمام الصحافة والإعلام وذلك من خلال اصدار فيلم وثائقي حوله.