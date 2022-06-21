الأمير ويليام يكسر البروتوكولات الملكية من أجل هذه المرأة.. ما القصة؟

كسر الأمير ويليام بروتوكولاً ملكياً وهو التدخّل بالشؤون السياسية سواء في داخل المملكة المتحدة أو خارجها وذلك من أجل امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل رسالة الأمير ويليام إلى المراة في الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت سيدة أمريكية تدعى "ساندرا غارزا" وهي أرملة الضابط الأمريكي براين سيكنيك الذي توفي خلال أحداث الكابيتول في عام 2021، بأن الأمير ويليام كان قد أرسل رسالة لها لمواساتها.

وكان الامير ويليام قد أرسل رسالة مواساة إلى ساندرا بعد موت زوجها، حيث صرّحت السيدة بهذا الأمر قبل عدة أيام في تصريحات لها على قناة CNN.

وكشفت السيدة عن محتوى ومضمون الرسالة والتي يقول فيها الأمير ويليام: "اعذريني ان كنت قد أزعجتك ولكني أردت أن اكتب لك وذلك لأعبر عن حزني الشديد لموت شريكك براين"، وأشاد الأمير ويليام بوطنية براين وتضحيته في هذه الأحداث.

وبهذا يكون الأمير ويليام قد خالف البروتوكولات الملكية والتقاليد والتي تتمثّل في الامتناع عن التدخل في أي أموار تتعلق بـ السياسة سواء في داخل المملكة أو خارجها ولكن القصر الملكي لم يعلّق على هذه الحادثة أبداً وتجاهل الأمر بشكل كبير

وفاة الضابط براين سيكينيك

بدأت احداث الكابيتول خلال عام 2021 عندما هجم التابعين للرئيس السابق دونالد ترامب على البيت الأبيض والكونغرس بعد خسارة ترامب أمام بايدن.

وكان براين قد توفي في سكتة قلبية بينما زعمت عائلته بأنه توفي بسبب استنشاقه الغازات السامة خلال الغزو.

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلادها الـ 40

وعلى صعيد مختلف يحتفل دوق كامبريدج اليوم 21 يونيو في عيد ميلاده الـ 40، حيث ولد الأمير الوسيم في يوم 21 يونيو من عام 1982 فيما تقول بعض المصادر إنه ولد في عام 1978

ويليام هو الابن الأكبر للامير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا والشقيق الأكبر للامير هاري دوق ساسكس وهو متزوج من كيت ميدلتون، انجب ابنه الأكبر جورج في عام 2015، ورزق بابنته شارلوت في عام 2017، ورزق بطفله الثالث لويس في عام 2018، ويحظى مع اسرته الصغيرة باهتمام الجمهور الواسع في بريطانيا وحول العالم