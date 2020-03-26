الإعلامية السعودية تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا (فيديو)

صدمت الكاتبة والإعلامية السعودية تغريد الطاسان الجمهور العربي، وذلك بعد أن أعلنت إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مؤكدة أن الجهات المعنية قامت بنقلها هي وعائلتها إلى العزل الصحي للمتابعة الطبية.

وكشفت أن الإصابة جاءت نتيجة لمخالطة مصابين قبل 3 أسابيع، وكانت أحد الحسابات قد نشرت مقطع فيديو للإعلامية تغريد الطاسان من العزل الصحي وهي تظهر عليها أعراض المرض، وقالت من خلاله للجمهور: "أنا أصبت وبناتي بفيروس كورونا نتيجة مخالطة بعض الأقرباء المصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض المرض قبل نحو 3 أسابيع كانوا في زيارة لوالدتي"

وتابعت: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل الآن أنا مصابة وبناتي، ونحن الآن في العزل الصحي ".

وأضافت الطاسان: "الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة أولها البقاء في المنزل، هذا وقاية لك ولي، الكمامة والقفاز جدا مهمين ، يد بيد نكون مع المسؤولين حتى نتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر ونضمن سلامتنا كوطن وكشعب".

شفى الله الكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الانسانية والتطوعية الاستاذة تغريد الطاسان حيث أصيبت وبناتها بفيروس كورونا وهي في العزل الإجباري ...دعواتنا الصادقة من القلب لها بالشفاء التام وهذه كلماتها توجه وتنصح الجميع بالالتزام بالتعليمات pic.twitter.com/8iQcmQZIZG — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) March 25, 2020

وتغريد الطاسان هي ناشطة في مجالات تهم المرأة السعودية بشكل عام وكل ما يتعلق في مجال الخدمة الاجتماعية والمهارات الإعلامية، إلى جانب أنها حاصلة على ماجستير في التربية وعلم النفس من جامعة كولومبوس، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة تغريد للإعلام والتدريب وسيدة أعمال وعضوة في الغرفة التجارية في الرياض.

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