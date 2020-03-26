بدرية طلبة تتعرض لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب تهاونها وسخريتها من كورونا

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لحملة هجوم شرسة وعاصفة من الانتقادات بسبب سخريتها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن قامت بمشاركة مقطع فيديو كان هو الفتيل الذي أشعل غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بدرية طلبة قد ظهرت في مقطع الفيديو الذي شاركته على موقع إنستغرام وهي في أحد المناسبات، وأشارت أن المصريين لن يؤثر بهم الفيروس وأنهم أقوى منه، معلقة: "أنا بحب الكورونا باللبن والكورونا بالملبن".

ردود الفعل كانت ساخطة والانتقادات انهالت من كل صوب على بدرية طلبة وعلى المقطع الذي نشرته، خاصة وأن الفنانين حاليًا يقع عليهم دور مهم في نشر التوعية وطرق الوقاية من الفيروس بدلا من السخرية والمزاح.

ولكن دائمًا الرجوع عن الخطأ فضيلة، وهذا ما فعلته بدرية طلبة التي حذفت الفيديو والتعليق الساخر الذي كتبته، ونشرت مقطع آخر اعتذرت فيه للجمهور وطلبت من الجميع التزام المنزل واتباع تعليمات وزارة الصحة حتى تمر هذه الأزمة بسلام.

وأضافت: " عايزة أوضح لكم إن في بداية انتشار الوباء كان فيه أخبار متضاربة عن عدم وجود الوباء وعن عدم وجود مصابين، وأنا عن نفسى مكنتش حابه يحصل رعب للناس وأخفف من عليهم خوفهم وقلقهم وخصوصا إن الموضوع كان محدد في الصين وانتشارات بسيطة في بعض الدول"

واختتمت: " من حقك تكتب تعليق لكن مش من حقك تغلط وتسب ومش حقبل بالغلط اي غلط بلوك وده حقي نحترم بعض افضل وعادى جدا لو مش عاجبك اسلوبي مش مجبر تتابعنى والكلام ده مش لمتابعينى المحترمين الكلام ده للي سهل عندهم يغلطو ويهينو ويقولك حقي لاء حقك فى نفسك مش في فيا كلامى واضح ومن غير زعل".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: