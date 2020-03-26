زين كرزون تُنقل إلى المستشفى.. ما حقيقة إصابتها بفيروس كورونا؟

نقلت شقيقة الفنانة الأردنية "ديانا كرزون"، "زين" إلى المستشفى بشكل طارئ.

وفي التفاصيل، أكدت نجمة السوشال ميديا زين كرزون أنه تم نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف من باب منزلها على أثر آلم شديد في الظهر منعها حتى من المشي بسهولة.

ما إن وصلت زين للمستشفى حتى تم أخذ الإجراءات اللازمة من فحوصات وصور أشعة وتم تسجيل دخولها في المستشفى لمعرفة أسباب ما حصل معها.

في نفس السياق، انتشرت أخبار تخمن أن نجمة السوشال ميديا مصابة بـ فيروس كورونا الذي وصل إلى الأردن منذ مدة، ولكن على الأغلب أن الأمر مجرد إشاعات، إذ أكدت زين أن السبب الرئيسي لدخولها المستشفى هو الآلم في ظهرها.

يذكر أن زين كرزون تتمع بشعبية كبيرة على السوشال ميديا، إذ يتابعها أكثر من 1.3 مليون متابع على إنستغرام، كما فازت كأفضل مؤثرة اجتماعية في الأردن عبر تطبيق سناب شات الذي يعد السبب الرئيسي في شهرتها.



​

للمزيد من قسم الترفيه:

هكذا تقضي إليسا وقتها في الحجر الصحي

رولا محمود: فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بسبب كورونا: دنيا سمير غانم توقف تصوير فيلمها (تسليم أهالي)