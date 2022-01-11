الإعلامية السعودية نرجس العوامي تكشف تعرضها للتحرش في الحرم المكي!

صدمت الإعلامية السعودية نرجس العوامي متابعيها بعد كشفها التعرض للتحرش في آطهر بقاع الأرض أثناء تأديتها مراسم العمرة في الكعبة المشرفة.

ونشرت نرجس العوامي، مذيعة قناة mbc، مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات" تستذكر فيه موقفًا سيئًا تعرضت له في الحرم المكي أثناء انتظار دورها لتقبيل الحجرالأسود في الكعبة المشرفة، ويعود هذا الموقف قبل ما يقرب الـ6 سنوات.

وقالت نرجس في الفيديو: "كنا رايحين ناخذ عمرة، فأنا وقفت أقبل الحجر الأسود، وكان هناك طابور من النساء والرجال، لكن كان في رجال بينزلوا في طابور النساء وغرضهم ليس نظيفا ويريدون التحرش بالنساء".

وتابعت الإعلامية حديثها ساردة تفاصيل الواقعة، فأثناء وقوفها في انتظار دورها، وقف أحد الشبان وراء ظهرها وأمسكها من فخذها، بالتفت إليه بصدمة وأقدمت على ضربة بشدة ليصل رجال الأمن ويقتاضوه بعيدًا لمحاسبته.

وأوضحت العوامي أن سرد قصتها كان من أجل أن المرأة قد تتعرض للتحرش في أي مكان كان، وقد تقابل جميع انواع البشر النظيف منهم وغير النظيف، والمحترم وغير المحترم.

وتابعت: "أنا جسدي له قدسية، ما حدا يقدر يلمسه، موعشان تشوفني بشكل ما يعجبك، يبقى يحق لك أن تعتدي عليا أو أي أحد موجود، واللي يبرر للمتحرشين أنت لا تفرق عنه".

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تصريحات نرجس العوامي

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مصدق ومكذب، فمنهم من رأى أن تصريحها في هذا الوقت من تسليط الضوء عليها وتصدر اسمها مواقع التواصل، فكتبت إحداهن: "

‏ودي اصدق والله ما خليت ولا مكان تروحين مع احد بس كذا عند الكعبة لا اله الا الله استغفر الله ما ادري ماني مصدق ليه ما أدري يعني أنت بدك تفهمين انه المعاك ساعات في السيارة وتحرك هذا يصير في الحفلات نفس الشيء ممكن يصير لك يعني هذا قصدك يعني أنا الحمد لله ولا تذكر دائما أن أروح امر الله من بعد كورونا ما رحت ولا حسيت ولا اذكرها تعترض لي ولا بنحط الفياصلة‏بالعكس الناس اللي تشتغل في الحرم ناس محترمة خلاص العساكر في كل مكان من البساكيت حركش فيك التعب كله عسكر انتهى الكلام غلط بأن الله يعلم ايش قصدك ما ندخل بالنوايا".

وكتب آخر: "ايش دخل التحرش فيك بالمزايين وتدخلي سالفه تخص العمره. الي اجزم انها من خيالك. تبغا تعطي فكره ان الستر والحجاب ماله علاقه وان حتى بالحرم تحرشوا.يعني ابش المطلوب ي ست نرجس نتعرى ونشيل الحجاب ولا ايش هدفك !".

وأضافت أخرى: "الشاهد في الموضوع كلنا مانرضى بكذا بس مايطلع الواحد يتكلم في السوشل ميديا وهاذي اكثر من مره تطلع وتتكلم عن التحرش خلاص تصرفتي والحمد لله قفلي عالموضوع".