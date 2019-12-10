الإعلامي "شريف مدكور" يصاب بفيروس جديد بعد السرطان..وهذا هو سبب الفيروس!

يعتبر الإعلامي المصري "شريف مدكور" من أقوى محاربي مرض السرطان، إذ يشارك الإعلامي الأحداث اليومية لعلاج سرطان القولون مع جمهوره عبر حسابه في فيس بوك.

واعلن شريف مؤخرًا عبر حسابه الرسمي أنه أُصيب هذه المرة بفيروس جديد نتيجة الإهمال! الفيروس موجود عند الجميع بنسبة قليلة، إلا أنه موجود عنده بنسبة تفوق الطبيعي بدرجة كبيرة، ولا يعالج بالأدوية بل بمحاربة جهاز المناعة له، ولانه يأخذ جرعات الكيماوي فإن مناعته ضعيفة جداً.

وأكد مدكور أن جسمه يحاول محاربة الفيروس وانه نتيجة لذلك فقد وصلت حرارته إلى الـ39 لمدة 5 أسابيع متواصلة. أما عن سبب إصابته بهذا الفايروس فهو إهماله لنفسه وعدم إتباع الإرشادات المتعلقة بوضعه الصحي، إذ لم يكن يعلم أن المصاب بالسرطان يجب عليه عدم مصافحة الأخرين بسبب سهولة إلتقاط الفيروسات وهو ما لم يتبعه مدكور، كما أكد انه أجهد نفسه في العمل الفترة الماضية في العمل.

اختتم شريف الحديث مع معجبيه بتقديم النصح للمتابعين باتباع جميع إرشادات السلامة والإنتباه لحالتهم الصحية حتى لا يتفاقم الوضع.

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