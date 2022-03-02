الاء الهندي تتعرض للسخرية في معرض العطور.. ومتابعة "خايفه يغتالوها الناس"

أثارت الممثلة الكويتية والكوميدية الاء الهندي موجة من السخرية والانتقادات لحظة دخولها برفقة حرس شخصي لإحدى المعارض.

حضرت الاء الهندي معرض العطور الرياض، الذي تمتلك فيه بوث عطور خاص بها، لكن المثير للجدل دخولها برفقة ثلاثة حراس أمن وسط المعجبين والحضور الذي وقفوا وراء الحواجز لتحيتها.

واختارت الهندي إطلالة كاجوال مؤلفة من بنطال جينز عريض وقميص أسود اللون نسَّقته بسترة جلدية بلون الكاميل.



وبعيدًا عن إطلالتها، ركَّز المتابعون على الحراس الشخصيين الذي رافقوها، وسخروا من التشديدات الأمنية التي تحطيها، فكتبت إحداهن مستذكرةً أدائها المثير للجدل في اكسبو دبي: "خايفه يغتالوها الناس من الابداعات الاخيره في الاكسبو".

وأضافت أخرى: "وااااو حارس شخصي مجرد ماغنت مسخره ومسخرت نفسها قدام الناس .. طيب لو غنت الف ليله وليله وش بيكون وراها جيش روسي ؟؟".

وعلَّقت أخرى: "وربي مشاهير الكويت حقين ضحك وطقطقه عايشين بعالم اخر، حتى الممر الي يجون منه انكشفت حركته".

وكتبت إحداهن متساءلة: "منو هاي ؟احد يفهمني يعني شنو شغلها مغنيه ممثله لو شنو ؟؟".

الاء الهندي في اكسبو دبي 2020

يجدر الإشارة إلى البلبلة التي أحدثتها ألاء الهندي في إحدى أمسيات اكسبو دبي، الذي أدَّت فيها العديد من الأغنيات على طريقة الميدلي من بينها أغنية "أبنساكم" للمطرب نبيل شعيل و أغنية "كون نصير أنا وياك" للمغنية العراقية رحمة رياض، بالإضافة إلى مجموعة أغاني اشتهرت بها عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، إلَّا أن أدائها وحركاتها الغريبة على خشبة المسرح وإطلالتها أثارت استياء الجماهير واستغرابهم.

أما بشأن الإطلالة، فارتدت بنطالًا أسود من قماش الجلد اللمّاع وقميص أسود بأكمام بيضاء طويلة، بينما أطلَّت بالحجاب، ورأى المتابعون أن إطلالتها غير موفقة ولا تناسب احتفالًا بهذا الحجم والمكانة المرموقة.